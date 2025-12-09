Тюменцы могут сделать новогодние подарки одиноким пожилым
Благотворительный марафон "Праздник в каждый дом..." проводит региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации при поддержке Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в рамках него до 31 января жители региона смогут исполнить скромные желания бабушек и дедушек.
Заявки с пожеланиями от пожилых людей региональный центр принимает по телефону: 8 (3452) 51-77-05.
О пожеланиях одиноких пенсионеров можно узнать на сайте портала "Старшее поколение".
Чтобы передать подарок, необходимо подготовить адресную посылку; согласовать детали передачи с координаторами по телефону 8 (3452) 51-77-05. Посылку нужно принести в пункт приема по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 в рабочие дни с 8 часов до 16 часов 30 минут.
Дополнительная информация по телефону: 8 (3452) 51-77-05.