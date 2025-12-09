  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
Тюменцы могут сделать новогодние подарки одиноким пожилым

Общество, 18:17 08 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благотворительный марафон "Праздник в каждый дом..." проводит региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации при поддержке Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, в рамках него до 31 января жители региона смогут исполнить скромные желания бабушек и дедушек.

Заявки с пожеланиями от пожилых людей региональный центр принимает по телефону: 8 (3452) 51-77-05.

О пожеланиях одиноких пенсионеров можно узнать на сайте портала "Старшее поколение".

Чтобы передать подарок, необходимо подготовить адресную посылку; согласовать детали передачи с координаторами по телефону 8 (3452) 51-77-05. Посылку нужно принести в пункт приема по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 8/4 в рабочие дни с 8 часов до 16 часов 30 минут.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3452) 51-77-05.

# Новый год , подарки , праздник

﻿
