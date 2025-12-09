  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
Более трех тысяч жителей Казанского округа осмотрели врачи в рамках проекта "Здоровое село"

Общество, 18:21 08 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 96 жителей Казанского округа получили медицинскую помощь в рамках проекта "Здоровое село". Акция прошла в 12 сельских поселениях муниципалитета. 1 тыс. 517 человек не посещали врачей более года, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Специалисты выявили 39 заболеваний, включая девять подозрений на злокачественные новообразования и 14 случаев болезней системы кровообращения. Лечение скорректировали для 152 пациентов. По результатам осмотров: 137 человек направили на дополнительное обследование, 48 - на коронароангиографию, 2 - на госпитализацию из-за хронических неинфекционных заболеваний, 15 - на реабилитацию в центр "Градостроитель".

В Казанском округе врачи осмотрели одного участника СВО и 17 членов семей участников спецоперации.

В рамках проекта провели 429 флюорографических, 68 маммографических и 288 ультразвуковых исследований (ЭХО-КГ, УЗДГ БЦА, УЗДГ сосудов нижних конечностей).

