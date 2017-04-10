up

10.04.2017 понедельник

EUR 60.5687

USD 56.9201

В Тюмени 4..6 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

У компании Danone Россия новый руководитель

12:38 10 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
danone.ru

Пост генерального директора Danone Россия и вице-президента подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ, ранее занимаемый Бернаром Дюкро, с 1 апреля занял Чарли Капетти.

Чарли родился и вырос в Нидерландах. В юности 1,5 года служил в Королевских ВМС, получил два высших образования в области государственного и муниципального управления и политологии в Нидерландах, однако после окончания обучения принял решение не строить карьеру на государственной службе.

Чарли прошел стажировку в таких крупнейших международных компаниях, как Mars, Unilever и P&G. После обучения он присоединился к команде маркетинга Procter & Gamble. Так более 20 лет назад началась его карьера в сфере FMCG.

Проработав в P&G около семи лет, Чарли присоединился к компании Danone Нидерланды в качестве директора по продажам подразделения "Свежие молочные продукты". В 2001 году он переехал в Бельгию, чтобы стать коммерческим директором подразделения "Свежие молочные продукты" региона Бенилюкс. В конце 2005 года компания Danone приобрела молочный бизнес в Египте, и Чарли возглавил это направление. Благодаря эффективной работе руководства компании, посреди пустыни была создана мега-ферма, которая обеспечила свежим молоком жителей региона. В начале 2009 года Чарли переехал в Индонезию, где занял пост операционного директора одного из бизнесов Danone – направления премиальной минеральной воды (Evian, Volvic и Badoit). Спустя четыре года он был назначен руководителем подразделения и работал на этой позиции до приезда в Россию.

В 1992 году Danone стала одной из первых западных компаний, пришедших на российский рынок. На центральной московской улице был открыт фирменный магазин Danone, а через три года в городе Тольятти Самарской области начал работу первый завод Danone в России.

В конце 2010 года Danone объединил свой молочный бизнес с компанией Юнимилк. Объединенная компания - крупнейший производитель молочной продукции в России с ежегодным объемом продаж около 2 млрд евро. В июле 2015 года группа завершила юридическую реорганизацию - все активы юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания ЮНИМИЛК", с 1 июля объединены в акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ". Группа компаний Danone вложила более 3 млрд рублей в модернизацию Ялуторовского молочного комбината. Он является самым большим молочным производством компании на территории России.

Danone инвестировал 5 млн евро в молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов, который в Голышмановском районе строит компания "Дамате". Как говорил член совета директоров ГК "Дамате" Ник Халливелл на конференции "Агробизнес" в Москве, без Danone, этот бы проект не состоялся.

"Договор достаточно инновационный, Danone с нами его пробует - и если модель окажется рабочей, то у них есть намерения применять ее с другими хозяйствами в России и за рубежом", - пояснил Ник Халливелл. По словам Ника Халливелла, выбор Тюменской области для реализации проекта связан, в частности, с тем, что здесь достаточно благоприятные условия для создания кормовой базы для производства молока. Кроме того, это очень дефицитный рынок молока. Большую роль также играет поддержка проекта правительством Тюменской области.

Борис Олейник

Теги: Бернар Дюкро , Голышмановский район , Дамате , назначение , Danone

Последние новости

14:49 Валерий Гергиев посетит Тюмень
14:38 Главный полицейский Радужного задержан за взятку
14:27 Анастасия Толмачева выиграла бронзу в биатлонном марафоне страны
14:16 Пейзаж художницы из Ялуторовска на благотворительном балу продали за двадцать тысяч рублей
14:05 Курение обошлось тюменцам в полмиллиона рублей
13:54 Тоболяки выбирают королеву города в соцсетях
13:43 Подготовка тюменских призывников выше, чем в Центральном военном округе
13:32 Авиакомпания "Турухан" открыла продажу билетов из Тюмени в Стрежевой
13:21 Экспозиция о мертвой дороге действует в главном музее Ямала
13:10 В тюменских библиотеках прочитают лекции по гражданской обороне
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев сыграл в баскетбол на тобольской площадке

СИБУР переработал более двадцати двух миллиардов кубометров попутного нефтяного газа

Губернатор: инвесторы формируют предложения в сфере мусоропереработки

Политика

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Секретари первичных отделений "Единой России" прошли Гражданский университет

Экономика

Тюменская мебель стоит на кухнях в Москве и Краснодаре

Тюменский завод готов нарастить объемы переработки пластиковых отходов

Китай создает миллионы новых рабочих мест

Общество

Валерий Гергиев посетит Тюмень

Пейзаж художницы из Ялуторовска на благотворительном балу продали за двадцать тысяч рублей

Курение обошлось тюменцам в полмиллиона рублей

Спорт

Анастасия Толмачева выиграла бронзу в биатлонном марафоне страны

Югорчане сразятся с уральскими хоккеистами

Сургутский теннисист был успешен в Сочи

Происшествия

Главный полицейский Радужного задержан за взятку

На Ямале мальчик не смог сам выбраться из сугроба

Следственный комитет проводит проверку по факту аварийной посадки вертолета в Югре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+