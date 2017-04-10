У компании Danone Россия новый руководитель

danone.ru

Пост генерального директора Danone Россия и вице-президента подразделения свежих молочных продуктов в странах СНГ, ранее занимаемый Бернаром Дюкро, с 1 апреля занял Чарли Капетти.

Чарли родился и вырос в Нидерландах. В юности 1,5 года служил в Королевских ВМС, получил два высших образования в области государственного и муниципального управления и политологии в Нидерландах, однако после окончания обучения принял решение не строить карьеру на государственной службе.

Чарли прошел стажировку в таких крупнейших международных компаниях, как Mars, Unilever и P&G. После обучения он присоединился к команде маркетинга Procter & Gamble. Так более 20 лет назад началась его карьера в сфере FMCG.

Проработав в P&G около семи лет, Чарли присоединился к компании Danone Нидерланды в качестве директора по продажам подразделения "Свежие молочные продукты". В 2001 году он переехал в Бельгию, чтобы стать коммерческим директором подразделения "Свежие молочные продукты" региона Бенилюкс. В конце 2005 года компания Danone приобрела молочный бизнес в Египте, и Чарли возглавил это направление. Благодаря эффективной работе руководства компании, посреди пустыни была создана мега-ферма, которая обеспечила свежим молоком жителей региона. В начале 2009 года Чарли переехал в Индонезию, где занял пост операционного директора одного из бизнесов Danone – направления премиальной минеральной воды (Evian, Volvic и Badoit). Спустя четыре года он был назначен руководителем подразделения и работал на этой позиции до приезда в Россию.

В 1992 году Danone стала одной из первых западных компаний, пришедших на российский рынок. На центральной московской улице был открыт фирменный магазин Danone, а через три года в городе Тольятти Самарской области начал работу первый завод Danone в России.

В конце 2010 года Danone объединил свой молочный бизнес с компанией Юнимилк. Объединенная компания - крупнейший производитель молочной продукции в России с ежегодным объемом продаж около 2 млрд евро. В июле 2015 года группа завершила юридическую реорганизацию - все активы юридических лиц, входящих в состав группы АО "Компания ЮНИМИЛК", с 1 июля объединены в акционерное общество "ДАНОН РОССИЯ". Группа компаний Danone вложила более 3 млрд рублей в модернизацию Ялуторовского молочного комбината. Он является самым большим молочным производством компании на территории России.

Danone инвестировал 5 млн евро в молочно-товарный комплекс на 4 тыс. 600 голов, который в Голышмановском районе строит компания "Дамате". Как говорил член совета директоров ГК "Дамате" Ник Халливелл на конференции "Агробизнес" в Москве, без Danone, этот бы проект не состоялся.

"Договор достаточно инновационный, Danone с нами его пробует - и если модель окажется рабочей, то у них есть намерения применять ее с другими хозяйствами в России и за рубежом", - пояснил Ник Халливелл. По словам Ника Халливелла, выбор Тюменской области для реализации проекта связан, в частности, с тем, что здесь достаточно благоприятные условия для создания кормовой базы для производства молока. Кроме того, это очень дефицитный рынок молока. Большую роль также играет поддержка проекта правительством Тюменской области.

Борис Олейник