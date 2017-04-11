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Тюменцам стоит осторожно вкладывать пенсионные накопления, считают эксперты

09:32 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Перед заключением договора о передаче накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд необходимо внимательно изучить договор, при возникновении сомнений, обратиться в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.  Такое мнение высказал представитель НПФ "Сафмар".

"Если вы все же решили заключить договор с НПФ, то внимательно прочитайте все условия. Сейчас, если вы меняете фонд чаще, чем раз в пять лет, вы теряете свой инвестиционный доход, поэтому не подписывайте договор сразу: возьмите паузу, проконсультируйтесь с вашим текущим страховщиком или позвоните в ПФР", - отметил эксперт.

Как показывает статистка, в России регистрируется случаи мошенничества с будущими пенсионными накоплениями граждан. Так, некоторые недобросовестные агенты пытаются ввести в заблуждение граждан, притворяясь сотрудниками Пенсионного фонда, при этом переводят средства граждан в негосударственные структуры.  

"Крупные негосударственные пенсионные фонды борются с такими проявлениями. Агенты крупных фондов всегда имеют удостоверение, которое предъявляют потенциальным клиентам, информационные материалы. Они готовы подробно ответить на все вопросы клиента. Обычно в фондах также внедрены процедуры контроля подлинности подписания договоров об обязательном пенсионном страховании", - пояснили страховщики.

Теги: пенсионеры , пенсия

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