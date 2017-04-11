В Уватском районе молодым специалистам вручили сертификаты на строительство жилья

uvatregion.ru

Сертификаты на строительство жилья получили молодые специалисты Уватского района.

Торжественное вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности состоялось в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Награждение провел первый заместитель главы администрации Уватского района Леонид Митрюшкин.

"Дом уже под крышей, но еще не введен в эксплуатацию. Выделенные средства помогут полностью завершить строительство. Благодаря финансовой поддержке осуществится мечта моей семьи – иметь собственный двухэтажный дом", - рассказала воспитатель детского сада "Дюймовочка" из п. Нагорный Маргарита Багина.

Как сообщает пресс-служба администрации Уватского района, программа реализуется с 2014 года. За это время молодым семьям и специалистам выдано 34 свидетельства на сумму более 47,4 млн рублей. В 2017 году сертификаты получают 11 участников программы, еще 30 находятся в сводном списке очередников на 2018 год.

Соб. инф.