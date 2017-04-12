Более четырехсот юных дзюдоистов приедут на "Кубок Сэнсэя" в Тюмень

Фото Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Всероссийский турнир по дзюдо "Кубок Сэнсэя" среди младших юношей до 15 лет на призы Региональной общественной организации "Новый поток" состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1) 15 апреля.

Как сообщает пресс-служба Центра, турнир в этом году будет проводиться в десятый раз. Последние три года соревнования проходят при поддержке одного из партнеров тюменского дзюдо – РОО "Новый Поток". С его приходом турнир стал более ярким с еще более высокой организацией и солидным призовым фондом.

Благодаря участию в состязаниях спортсменов из многих субъектов Российской Федерации, турнир имеет высокий статус и является визитной карточкой региона.

Поединки на татами пройдут в современном специализированном спортивном комплексе по дзюдо на четырех татами, в тех же условиях и атмосфере, в которых проходят финалы Первенства России. В этом году ожидается участие более 400 юных дзюдоистов из Сибирского, Приволжского, Уральского федеральных округов, а также Республики Казахстан.

Для многих ребят эти соревнования станут стартовой площадкой для удачных выступлений в будущем.