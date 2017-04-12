Тюменское концертно-театральное объединение отметило трехлетие

cityinpixels.ru

Три года своей работы отметило Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение".

Напомним, что в декабре 2013 года губернатор Владимир Якушев подписал распоряжение "О реорганизации государственных автономных учреждений культуры Тюменской области": были объединены пять крупных учреждений культуры - филармония, драмтеатр, театр кукол и масок, ДК "Нефтяник" им. В. И. Муравленко и Тобольский драмтеатр им. П. П. Ершова.

Формирование первого в России подобного объединения способствовало развитию каждого культурного учреждения, входящего в его состав. Подтверждение тому – полные зрительские залы на концертах и спектаклях местных коллективов в Тюмени, а также громкий успех во время гастролей и фестивальных выступлений. Тюменское концертно-театральное объединение оптимизировало систему бронирования и покупки билетов, в структурных подразделениях регулярно проводятся акции, мероприятия, нацеленные на культурное просвещение жителей Тюменской области.

Одним из ключевых событий за время существования объединения стало создание Тюменского филармонического оркестра в сентябре 2015 года. В составе коллектива 64 музыканта. Молодые исполнители – выпускники престижных музыкальных учебных заведений, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, приехавшие из различных городов России. Творческий диапазон коллектива постепенно расширяется, и в его концертной практике – выступление с Алессандро Сафина (вокал, Италия), участие в трибьют-шоу рок-группы "Металлика", группы "Кино". Оркестр активно гастролирует по городам Тюменской области и других регионов России.

Учреждения, входящие в состав Тюменского концертно-театрального объединения, активно внедряют новые форматы работы, привлекая зрителей. Тюменская филармония радует разнообразной абонементной программой, которая способна угодить даже самому взыскательному меломану. Коллективы филармонии не только дают собственные концерты, но и выступают совместно с солистами и ансамблями российского и мирового уровня. Например, завсегдатаем тюменской сцены уже стал известный пианист Денис Мацуев.

Каждый сезон тюменский и тобольский драмтеатр, а также театр кукол дарят премьерные постановки, участвуют в гастролях, выступают на различных театральных фестивалях и сами привлекают в Тюменскую область мероприятия межрегионального и федерального масштаба. Например, в этом году именно Тобольск будет принимать XV фестиваль театров малых городов России.

Традиционное мероприятие "Лето в Тобольском кремле" пройдет в июле, с каждым годом организаторы продолжают все больше удивлять гостей и радовать качественным исполнением. На этот раз на одной сцене выступят тюменский симфонический оркестр и московский музыкальный театр "Геликон-опера", представив уникальные произведения.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" им. В. И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.