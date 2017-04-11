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Жителя Ишима приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство трех человек

16:31 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

К пожизненному лишению свободы приговорил Тюменский областной суд 54-летнего жителя Ишима Валерия Тишковского, ранее судимого за убийство.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в суде установлено, что Тишковский в ночь с 16 на 17 марта 2016 года в Ишиме в состоянии опьянения убил 44-летнего приятеля, 37-летнюю знакомую и 41-летнего мужчину.

Утром 16 марта 2016 года Тишковский заложил в ломбарде обручальное кольцо за 1 тыс. 600 рублей, чтобы купить спиртное. Затем со своей знакомой приехал к приятелю в гости. Компания стала распивать спиртное. В течение дня к ним присоединялись еще несколько лиц, которые после выпивки уходили. Под вечер пришел 41-летний мужчина. Во время застолья произошел конфликт, и приятель выгнал Тишковского из квартиры. Спустя некоторое время Тишковский вернулся с ножом. В ходе продолжившейся ссоры он расправился с приятелем, затем с 41-летним мужчиной и своей знакомой. После этого злоумышленник облил квартиру бензином, поджег и скрылся с места происшествия. Пожарные, прибывшие по вызову, обнаружили три трупа. Размер ущерба, причиненного пожаром, составил более 220 тыс. рублей.

18 марта 2016 года Тишковского задержали и 19 марта по решению суда заключили под стражу.

Суд приговорил Тишковского к пожизненному лишению свободы. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родственников погибших более 3 млн 220 тыс. рублей компенсации морального и материального ущерба.

Теги: убийство , уголовное дело , суд

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