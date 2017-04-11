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Президентская библиотека откроет тюменцам тайны космоса

18:10 11 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
oulic.kormil.obr55.ru

Коллекцию редких материалов об освоении космоса представляет Президентская библиотека в День космонавтики.

Среди экспонатов – памятные выпуски газет за 12 апреля 1961 года, открытки, медали, фотографии и книги об освоении космоса, в том числе написанные самими космонавтами, кадры кинохроники о первых запусках и покорителях космоса.

В коллекцию вошла подборка исследовательских работ и повестей Константина Циолковского. По ней можно проследить, как то, о чем мечтал ученый, потомки претворили в жизнь и покорили космос.

Есть в фонде библиотеки и электронная подборка книг, написанных Юрием Гагариным, среди них "Дорога в космос", "Вижу землю", "Психология и космос". В одной из них он писал: "С высоты трехсот километров освещенная поверхность Земли видна очень хорошо. Наблюдая за поверхностью Земли, я видел облака и легкие тени их, которые ложились на поля, леса и моря. Когда я пролетал над нашей страной, то отчетливо видел квадраты колхозных полей".

Из хроники особого внимания заслуживают кадры, снятые 12 апреля 1961 года на космодроме  Байконур. Будущий первый космонавт едет в автобусе к месту старта, прощается с конструктором Сергеем Королевым, затем устраивается в кабине, взлетает. Также можно увидеть ленты с советскими космонавтами Германом Титовым, Валентиной Терешковой. Отдельные кадры посвящены неизвестным героям космической отрасли.

Есть в коллекции и уникальные кадры, снятые во время секретных испытаний в НИИ авиационной и космической медицины.

12 апреля в президентской библиотеке пройдет конференция, посвященная Дню космонавтики, с участием курсантов Военно-космической академии имени Александра Можайского, студенты ВОЕНМЕХа и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, представители межрегиональной общественной организации "МИР", сообщает пресс-служба Президентской библиотеки.

Напомним, 12 апреля 2017 года исполняется 56 лет со дня первого полета человека в космос.

Теги: коллекция , День космонавтики , Президентская библиотека

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