В Тюмени маршрут № 22 временно изменит схему движения

09:31 04 января 2026

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схема движения автобуса №22 в Тюмени временно изменится на период с 12 по 26 января. Это связано с выполнением работ по ул. Защитников Отечества в районе перекрестка с ул. Газовиков, сообщили в городской администрации.

Автобус будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими по маршруту остановочными пунктами.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения автобусов на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.

