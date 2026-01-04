В Тюмени маршрут № 22 временно изменит схему движения

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Схема движения автобуса №22 в Тюмени временно изменится на период с 12 по 26 января. Это связано с выполнением работ по ул. Защитников Отечества в районе перекрестка с ул. Газовиков, сообщили в городской администрации.

Автобус будет следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими по маршруту остановочными пунктами.

Пассажиры могут ознакомиться с расписанием движения автобусов на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.