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В Новом Уренгое подростки ограбили мужчину и угнали его автомобиль

10:49 12 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ГИБДД Тюменской области

Трое молодых людей обвиняются в угоне автомобиля и краже в Новом Уренгое.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ямалу, в ноябре 2016 года трое юношей 14, 16 и 18 лет познакомились с мужчиной, который покупал алкоголь. Он пригласил их к себе домой, где они стали распивать спиртное.

Когда хозяин квартиры уснул, один из ребят предложил другому украсть iPhone 5 и зарядное устройство к нему. Тот не согласился и тогда его приятель стал ему угрожать применением насилия. Юноша похитил телефон.

Другой подросток обнаружил в прихожей ключи от автомобиля и предложил компании прокатиться. Втроем они угнали автомобиль, катались по городу, пока их не остановили сотрудники ГИБДД.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Теги: кража , Ямал , подростки , угон

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