Тюменские студенты представят хореографическую постановку в Кремлевском дворце

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Постановку "В отражении перрона" хореографической студии Института геологии и нефтегазодобычи Тюменского индустриального университета покажут в Государственном Кремлевском дворце 19 мая.

Пантомима ТИУ вошла в программу гала-концерта XXV Всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна".

Организаторы проекта отобрали 12 номеров-легенд для главной сцены страны: в свое время они вызвали яркие эмоции у членов жюри и зрителей.

Номера-легенды будут отбирать до 15 апреля. Предложить номер для гала-концерта можно на сайте галастудвесна.рф.

Как сообщало ранее ИА "Тюменская линия", областной фестиваль "Студенческая весна" пройдет в ДТиС "Пионер" с 17 по 22 апреля и соберет около 2 тыс. человек. Российская "Студенческая весна" пройдет в Туле с 15 по 20 мая. Гала-концерт фестиваля соберут из призеров Гран-при и номеров-легенд фестиваля.

Соб. инф.