Тюменские студенты представят хореографическую постановку в Кремлевском дворце

Как сообщало ранее ИА "Тюменская линия", областной фестиваль "Студенческая весна" пройдет в ДТиС "Пионер" с 17 по 22 апреля и соберет около 2 тыс. человек. Российская "Студенческая весна" пройдет в Туле с 15 по 20 мая. Гала-концерт фестиваля соберут из призеров Гран-при и номеров-легенд фестиваля.
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