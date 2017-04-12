В Тюмени гражданин Киргизии избил двухлетнего сына до смерти

knews.kg

Расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина Кыргызской Республики, обвиняемого в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью своему маленькому сыну, повлекшее по неосторожности его смерть завершено сыщиками тюменского регионального управления Следственного комитета России в суд.

Установлено что, в феврале 2017 года находясь в одной из квартир дома по ул. Пермякова в Тюмени, обвиняемый, будучи недовольным плачем своего малолетнего сына 2015 года рождения, избил его. Когда состояние мальчика ухудшилось, родители вызвали скорую помощь, несмотря на предпринятые медиками меры, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

На первоначальном этапе расследования обвиняемый отрицал факт избиения ребенка, однако следствием проведен ряд мероприятий, которые подтвердили его причастность. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.