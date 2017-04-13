Тоболяки угостят северян пасхальным хлебом

admhmansy.ru

Тобольские сельхозпроизводители поучаствуют в XIV выставке-ярмарке "Праздник хлеба" в Ханты-Мансийске 15 апреля.

Каждый год мероприятие посвящают празднованию Пасхи. На Центральной площади Ханты-Мансийска открывается большая ярмарка, где можно купить разные виды хлебобулочных изделий: от сдобных караваев до ржаных пышек. К пасхальному столу можно приобрести куличи, в том числе освященные, хворост, пряники, пирожные.

Всего свою продукцию здесь представят более десяти местных мастеров и владельцев личных подсобных хозяйств. Традиционно участие принимают и тобольские производители. Кроме готовых изделий, они предложат продукты для пасхальных блюд и угощений: свежую сметану, творог, молоко, куриные яйца.

Как рассказала начальник управления потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Ханты-Мансийска Ирина Ульянова, ежегодно мероприятие собирает сотни жителей и гостей города.

"Уже сейчас звонят и спрашивают, будет ли пасхальная ярмарка. Праздник хлеба – значимое событие и для производителей, здесь они могут показать свои достижения в области хлебопечения и кондитерском производстве. Это не только обмен опытом, но и способ повысить интерес к самому празднику Пасхи", - отметила она.

Начнется "Праздник хлеба" в 10 часов, сообщает управление общественных связей администрации Ханты-Мансийска.