Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

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В тюменском хоккейном клубе "Рубин" идет процесс формирования состава основной и молодежной команд.

Об этом сообщил генеральный менеджер сибирского клуба Николай Бабенко. Он отметил, что у большинства игроков действующие контракты до 30 апреля. Сейчас большинство игроков разъехалось по домам, к семьям.

"С местными хоккеистами, например, Игорем Сафаралеевым и Константином Беловым, контракты которых были рассчитаны и на следующий сезон, ситуация ясная. На сегодняшний день нам удалось сохранить десять человек, - отметил Николай Бабенко. - С восьмерыми ведутся переговоры. В минувшем сезоне, не считая ребят, которые были командированы из "Югры", в нашем составе было двадцать четыре человека. Таким образом, с шестью игроками будем расставаться. Смысла называть фамилии, пока нет, ведь еще не истек срок действующих контрактов. Но ни одного местного воспитанника, которые, к слову, проявили себя очень неплохо, мы не потеряли".

В планах клуба сначала укомплектовать защитную линию, включая вратарскую бригаду, потом перейти к атаке, потому что нападающих на рынке больше, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

"Сейчас делаем упор на оборону. Так, уже есть договоренность с вратарем Денисом Франскевичем о подписании контракта", - сказал Бабенко.