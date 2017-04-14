up

14.04.2017 пятница

EUR 60.2867

USD 56.6019

В Тюмени 8..10 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

16:05 14 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.hcrubin.ru

 В тюменском хоккейном клубе "Рубин" идет процесс формирования состава основной и молодежной команд.

Об этом сообщил генеральный менеджер сибирского клуба Николай Бабенко. Он отметил, что у большинства игроков действующие контракты до 30 апреля. Сейчас большинство игроков разъехалось по домам, к семьям.

"С местными хоккеистами, например, Игорем Сафаралеевым и Константином Беловым, контракты которых были рассчитаны и на следующий сезон, ситуация ясная.  На сегодняшний день нам удалось сохранить десять человек, - отметил Николай Бабенко. - С восьмерыми ведутся переговоры. В минувшем сезоне, не считая ребят, которые были командированы из "Югры", в нашем составе было двадцать четыре человека. Таким образом, с шестью игроками будем расставаться. Смысла называть фамилии, пока нет, ведь еще не истек срок действующих контрактов. Но ни одного местного воспитанника, которые, к слову, проявили себя очень неплохо, мы не потеряли".

В планах клуба сначала укомплектовать защитную линию, включая вратарскую бригаду, потом перейти к атаке, потому что нападающих на рынке больше, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

"Сейчас делаем упор на оборону. Так, уже есть договоренность с вратарем Денисом Франскевичем о подписании контракта", - сказал Бабенко. 

Теги: ХК Рубин , хоккей , Николай Бабенко , ВХЛ

Последние новости

18:19 Тюменцы представят свою продукцию в Красноярске и Иркутске
17:57 15 апреля - события дня
17:46 Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн
17:35 Викуловских призывников проводят на службу песнями и добрыми наставлениями
17:24 Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района
17:13 Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"
17:02 Жители тюменской многоэтажки сделали свой дом образцово-показательным
16:49 В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики
16:38 Пасха в Тюмени будет дождливой
16:27 Детский dress-crossing организуют в Тюмени
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Тюменская область и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого заключили соглашение о сотрудничестве

Миллиардные инвестиции придут в Ишим и Ишимский район

Консолидация власти, бизнеса и общественных структур благоприятно скажется на инвестклимате, считает Якушев

Политика

Тюменские депутаты решают, сколько подписей нужно собрать в поддержку гражданской законодательной инициативы

Генсовет "Единой России" перезапустил платформы и утвердил новых председателей

Алексей Алешин в рамках рабочей поездки в Тюменскую область проинспектировал Ростехнадзор

Экономика

Банк "Открытие" подписал соглашение с администрацией Сургутского района

ВТБ выступил финансовым консультантом сделки по продаже НК "Конданефть"

﻿Доллар и евро подешевели из-за страстной пятницы, считают эксперты  

Общество

Тюменцы представят свою продукцию в Красноярске и Иркутске

15 апреля - события дня

Tele2 покажет образовательные тренинги онлайн

Спорт

Обладателя главного приза турнира по бодибилдингу определят в "Пионере"

Денис Франскевич пообещал сохранить контракт с "Рубином"

Тюменского голкипера пригласили в ЦСКА

Происшествия

В исправительную колонию в Ишиме пытались доставить наркотики

Трое девочек стали жертвами тюменского пенсионера

Житель Югры платил ребенку за секс
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+