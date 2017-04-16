Дороги Тюменского района ждет глобальный ремонт

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В Тюменском районе приведут в нормативное состояние 120 км автомобильных дорог местного значения. Большие дорожные строительные работы охватят все 23 муниципальные образования района и начнутся уже в мае, сообщает управление информационной политики Тюменского района.

По словам заместителя главы Тюменского района Юрия Коева, взаимодействие прилегающих территорий направлено на достижение одной цели – комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюменской агломерации.

"Как правило, мы ежегодно проводили ремонты одной-двух дорог в каждом муниципальном образовании, в этом году это будет пять-шесть участков дорог. Где-то больше, в зависимости от приоритетности, – сообщил Юрий Коев. – Программа формировалась с учетом предложений жителей поселений, совместной работы депутатов и администраций муниципальных образований".