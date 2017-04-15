Более 130 тысяч сотрудников МЧС будут следить за безопасностью в Пасху

zavodoukovsk.ru

Более 130 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность во время празднования Пасхи в регионах России, сообщает пресс-служба МЧС.

Кроме того, в целях обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях в преддверии праздничного богослужения инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия, напомнили священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности.

Также сотрудники МЧС проверили обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, работоспособность автоматической системы сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и отсутствие горючих жидкостей в помещениях с массовым пребыванием людей.

Всего в России запланировано проведение более 15 тысяч 600 мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщают РИА Новости.