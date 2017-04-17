В Тюменском районе перевернулась "Лада", водитель был пьян

Фото ГИБДД Тюменской области

16 человек получили травмы в 13 дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 15 и 16 апреля.

Нетрезвый 18-летний водитель не справился с управлением на 3 км дороги Тюмень - Горьковка рано утром в воскресенье. Его "Лада" въехала в кучу песка и опрокинулась. Водитель получил ушибы, у 21-летнего пассажира перелом позвоночника, черепно-мозговая травма и повреждения внутренних органов.

Нетрезвый 35-летний пешеход, выбежавший из ночного клуба и попытавшийся перейти ул. 50 лет Октября вне пешеходного перехода, попал под колеса автомобиля скорой помощи. Мужчина получил травму головы, переломы ребер и ноги, пневмоторакс.

42-летнего пьяного пешехода сбил "Хендэ" днем на ул. М. Тореза, 12. Он получил травмы головы и лица, от сотрудников ГИБДД пытался убежать. За рулем иномарки находилась 33-летняя водитель.

Вечером на ул. Герцена, 64 столкнулись "Ауди" и мотоцикл "Хонда". 53-летний мужчина получил ушибы, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Ночью в Тобольске на проспекте Дзираева автомобиль "Хово" попытался проехать под путепроводом с поднятым кузовом. Грузовик задел мостовое сооружение, 55-летний водитель получил ушибы.

ГИБДД выясняет обстоятельства наездов на пешеходов 14 апреля. Ориентировочно с 16 до 18 часов на перекрестке ул. Ленина и Профсоюзной на пешеходном переходе сбит 16-летний подросток, он получил ушибы. В этот же день около 20 часов на ул. Щербакова, 88 предположительно белый "Ленд Ровер" сбил 36-летнюю тюменку, переходившую улицу вне перехода. Женщина получила перелом крестца. В обоих случаях водители уехали с места ДТП. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 79-46-86, 79-45-80, 79-46-10.

Соб. инф.