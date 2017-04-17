Эпизоотическая обстановка в Тюменской области стабильная и благополучная

фото ИА "Тюменская линия"

Эпизоотическая обстановка в Тюменской области стабильная и благополучная. В 2016 году на территорию области не было занесено острых инфекционных заболеваний животных из других регионов, и ни один человек не пострадал от болезней общих для человека и животных. Об этом на пресс-конференции "О реализации государственной программы Тюменской области "Развитие ветеринарной службы" до 2020 года" в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщили специалисты управления.

"Последний случай птичьего гриппа в Тюменской области был зарегистрирован в 2015 году, - отметил исполняющий обязанности начальника отдела финансово-экономической и ревизионной работы управления ветеринарии Тюменской области Роман Зверев. - В 2016 году во время мониторинга по гриппу птиц в области было исследовано 68,9 тысяч проб".

В 2016 году в регионе, при плановых показателях 10 случаев, было выявлено 17 случаев заболевания бешенством среди домашних и сельскохозяйственных животных. "В течение ряда лет зимой наблюдается высокий снежный покров, что лишает диких зверей естественной кормовой базы, и они мигрируют в населенные пункты, где вступают в контакт с домашними животными. При регистрации более 70% занимают случаи выявления бешенства среди диких плотоядных животных", - пояснил Роман Зверев.

Ветеринарная служба, по его словам, проводит иммунизацию против бешенства всех домашних животных и сельскохозяйственных животных по всей зоне, где возможно распространение этого заболевания. В 2016 году для предотвращения заболеваний бешенством было проведено 121,9 тыс. обработок непродуктивных домашних сельскохозяйственных животных.

Оперативная работа ветеринарной службы позволяет не допустить распространение по территории Тюменской области ящура. "Начиная с 2002 года в Бердюжском, Казанском и Сладковском районах, которые граничат с Республикой Казахстан, создана буферная зона по вакцинации против ящура. В 2016 году проведена 141,5 тысяч обработок против этого заболевания", - пояснил Роман Зверев.

В плановом порядке прививается против классической чумы поголовье свиней в хозяйствах всех форм собственности. В 2016 году было проведено 845,8 тыс. обработок.

С 1984 году в Тюменской области складывается благополучная ситуация с сибирской язвой. "Ветеринарной службой ежегодно проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на профилактику сибирской язвы. Разработан и утвержден план меропориятий по профилактики и ликвидации этого заболевания в каждом из 22 муниципальных районов. Также проводится плановая вакцинация животных", - сообщил Роман Зверев.

В связи со вспышкой сибирской язвы на Ямале в июле -августе 2016 году 40 ветеринарных специалистов из Тюмени работали в Ямальском, Тазовском и Надымском районах на проведение профилактической вакцинации северных оленей.

Борис Олейник