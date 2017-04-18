В библионочь викуловчане посмотрят фильм-катастрофу и споют под гитару

Фото из группы библиотеки "ВКонтакте"

Экология станет главной темой Всероссийской акции "Библионочь" в Викуловской центральной библиотеке 21 апреля.

Как рассказала заведующая отделом обслуживания взрослого населения библиотеки Екатерина Маркова, всего организаторы готовят три площадки. На первой откроется кинозал, где будут транслировать фильм-катастрофу "Землетрясение". Основан он на реальных событиях 7 декабря 1988 года в Армении, когда произошло одно из самых крупных землетрясений.

На второй площадке гостям расскажут, как избавить дом от мусора. Любителей рукоделия пригласят на мастер-класс "Хлам-арт", где научат материть поделки из бросового материала и находить нестандартные способы использования обычных бытовых предметов.

На отдельной площадке пройдет "Экологический марафон". Здесь гости смогут проявить изобретательность, знания и творческие способности. Завершат "Библионочь" песни под гитару у костра и чаепитие.

Начало акции в 19 часов, вход свободный.

Евгения Шевцова