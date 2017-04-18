В Тобольске стало меньше краж и угонов

Тюменская линия

Более 400 преступлений зарегистрировано в Тобольске за первый квартал 2017 года.

Об этом агентству "Тюменская линия" сообщил исполняющий обязанности прокурора города Николай Бизин. По его словам, количество зарегистрированных преступлений сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого города.

На 24% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Зарегистрировано два убийства, что на два меньше, чем в прошлом году. Снизилось число случаев тяжкого вреда здоровью на 35,7%. Снизилось количество краж на 31%, с 213 до 147 преступлений. Число квартирных краж также снизилось с 15 до 11.

Снизилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков с 68 до 49. Меньше стало угонов - с восьми до шести.

На 15% снизилось число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На 28,6% снизилась преступность несовершеннолетних.

В то же время выросло количество грабежей с 14 до 23, с одного до трех выросло число разбоев.

Николай Бизин отметил, что на 2% в городе улучшилась общая раскрываемость преступлений. Если за аналогичный период прошлого года она составляла 59,5%, то в первом квартале текущего года 61,8%.

Евгений Новоселов