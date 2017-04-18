В регионе посчитали индивидуальных предпринимателей

admtyumen.ru

На 1,4 тыс. - до 37,8 тыс. - увеличилось число действующих в Тюменской области индивидуальных предпринимателей с 2015 по 2017 годы.

Такие данные на заседании совета по улучшению инвестклимата в регионе привела руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова.

Количество действующих на территории субъекта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - один из показателей, характеризующих созданные в регионе условия для ведения предпринимательской деятельности.

В 2016 году число действующих юридических лиц, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, составило 45 тыс. единиц и в целом по области уменьшилось на 3,4 тыс. Это связано с работой налоговых органов региона по исключению из реестра недействующих компаний, которые не предоставляли отчетность и не имели движений по расчетным счетам в течение одного года. В 2016 году более 6 тыс. компаний, обладающих признаками недействующих, исключены из ЕГРЮЛ, что в свою очередь обеспечивает достоверность реестра.

В 2015 году наблюдалось увеличение количества действующих юридических лиц более чем на 2 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

На динамику количества действующих юридических лиц также влияет миграция организаций между субъектами Российской Федерации. В 2016 году на территорию Тюменской области из других регионов прибыло 161 юридическое лицо, мигрировали с территории региона 124 организации. При этом значительно снизился поток миграции налогоплательщиков с территории Тюменской области: если за 2015 год из региона выбыли 498 юридических лиц, то за 2016 год их число сократилось до 124.

Большинство юридических лиц в Тюменскую область прибыли из Югры, Москвы, Свердловской и Курганской областей. Чаще всего организации мигрировали из региона в Москву и Свердловскую область.

Таким образом, деятельность УФНС России по Тюменской области, в том числе по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ, направлена главным образом на формирование более простой и вместе с тем эффективной налоговой среды, в которой все налогоплательщики имели бы справедливые и равные условия для ведения бизнеса, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы.

Соб. инф.