Сборник произведений Анны Неркаги презентовали в Тюмени

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Произведения, написанные за последние 40 лет, вошли в двухтомное издание трудов Анны Неркаги - единственного кочующего писателя на Крайнем Севере.

Редактор издательства "Русская неделя" Мирослав Бакулин на презентации сборника в Тюмени рассказал, что сделали эту книгу молодые люди. Это говорит о том, что творчество Анны Неркаги актуально для всех возрастов, подчеркнул он.

Создатель книжного магазина "Никто не спит" Дарья Новикова назвала Анну Неркаги уникальной женщиной.

"Она тот писатель, который живет в наше время, с ней можно поговорить. Это как у Сэлинджера: было бы круто, если бы были авторы, которым можно было бы просто позвонить, написать, что мне твое произведение очень понравилось... И это тот самый случай, когда ты можешь это сделать", - пояснила она.

Работа над двухтомником объемом 860 страниц длилась в течение года. Тираж издания пока небольшой: 1 тыс. экземпляров.

Как сообщают в управлении стратегических коммуникаций ТюмГУ, интерес к произведениям Анны Неркаги есть не только у северных народов России, но и у иностранных читателей. Именно поэтому творчество писательницы также переведено и на английский язык, а сама она номинировалась на Нобелевскую премию в 2015 году. Для многих читателей писательница стала проводником в мир и культуру ненецкого народа.

Соб. инф.