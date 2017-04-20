Заключительный этап Детской лиги дзюдо пройдет в Тюмени

Фото Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

Заключительный шестой этап Детской лиги дзюдо Тюмени среди младших юношей 2003-2004 годов рождения и мальчиков 2005-2006 годов рождения на призы Областной объединенной федерации дзюдо и самбо состоится в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 23 апреля.

Напомним, что у юношей до 15 лет среди 16 команд после пяти этапов на первом месте идут "ЦОП-2" и "Тура-Бригантина", у них по 12 командных побед. По 11 выигранных встреч в своем активе имеют "Центр дзюдо-1" и "Олимпиец-1".

Среди 17 команд, состоящих из спортсменов до 13 лет, лидируют "Новый Поток" и "ЦОП-Кижеватовец", имеющие по 13 побед. Далее клуб "Бусидо", у него 11 победных "стенок".

Борьба на соревнованиях проходит в формате "команда на команду".

По итогам шести этапов по восемь лучших команд в обеих возрастных группах, набравших наибольшее количество очков, выйдут в финал, который состоится 13 мая.