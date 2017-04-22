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Молочный комбинат "Ситниковский": трудовые династии – опора предприятия

17:14 21 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
tumentoday.ru

85-летний юбилей отмечает молочный комбинат "Ситниковский" в 2017 году. Одно из старейших предприятий региона гордится не только полюбившейся покупателям продукцией, но и своими кадрами, особенно - трудовыми династиями и старожилами.

МК "Ситниковский", как градообразующий комбинат, - главный работодатель района. В некоторых семьях представители разных поколений связали с ним свою жизнь, внеся большой вклад в развитие предприятия.

Так, например, династия Юрченко началась с Любови Михайловны, которая проработала на комбинате 12 лет в консервном цехе машинистом закаточной машины. Затем ряды сотрудников пополнили ее сын и сноха Валерий Александрович и Татьяна Николаевна. Зять Владимир Михайлович Филев – лаборант, а вторая сноха Наталья Леонидовна – менеджер складской логистики. И, наконец, продолжателями династии стали внуки Любови Михайловны – Николай и Александр, которые начали свой трудовой путь на молочном комбинате с мастера механического участка и грузчика.

Еще одним примером является семья Елишевых. Лидия Теодоровна работала в консервном цехе сепараторщиком молока, а ее супруг Владимир Иванович – водителем. Их сын Иван Владимирович работает на заводе слесарем по ремонту автомобилей.

Много на заводе и семейных пар, которые в будущем тоже могут сложить свои трудовые династии. Среди них: Виктор и Раиса Надежкины (он - начальник механического цеха, она - эксперт по производству молочной продукции), Андрей и Елена Утенковы (он - механик сервисной группы, она – экономист по труду и заработной плате) и другие. Супруга директора комбината Ирина Велижанина работает на предприятии сменным мастером.

И, конечно, главные свидетели стабильности предприятия - старожилы, проработавшие здесь несколько десятков лет. Михаил Пинигин вот уже 40 лет работает на "Ситниковском" водителем, а его коллеги Владимир Емельянов и Александр Надежкин – по 37 и 35 лет.

Отметим, после пуска завода в 1932 году был сформирован штат рабочих и служащих в количестве 75 человек. В 1933 году он был доведен до 169 человек. После пуска подсобных цехов: бандарка, строительный, жестяно-баночный, механический, к концу 11 пятилетки штат составил 509 сотрудников. На сегодня численность филиала молочного комбината "Ситниковский" составляет 400 человек.

АО "Золотые Луга" является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Компания имеет два завода по переработке молочной продукции: молочный комбинат "Ситниковский" и молочный комбинат "Ишимский". В МК "Ситниковский" находится основное производство цельномолочной продукции и творога. Компания реализует продукцию трех торговых марок: "Золотые луга", "Ситниковское", "Живи здорОво!".

Теги: юбилей , Золотые луга , семья

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