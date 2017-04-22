В Тюменских библиотеках прошла "Библионочь"

Фото библиотеки "Радуга"

Более 25 развлекательных и познавательных площадок работали для тюменцев в рамках акции "Библионочь - 2017".

В научной библиотеке им. Д.И. Менделеева гостей принимали до 23 часов. Не отрываясь, следили зрители за двадцатиминутным песочным шоу Елены Ивченко, воплотившей истории Маленького принца и Щелкунчика.

"На подготовку каждой сказки уходит около месяца. Я перечитываю произведение, знакомлюсь с иллюстрациями, смотрю фильмы и мультфильмы, подбираю музыку. Я занимаюсь рисованием песком больше пяти лет и очень много тренируюсь, но это скорее удовольствие, потому что создание песочных картин - чрезвычайно увлекательное занятие", - пояснила Елена Ивченко.

Гостей библиотеки, пожелавших задержаться в сказочном мире, пригласили в гости персонажи "Алисы в стране чудес" в исполнении Анастасии Ярославиевой и команды "Время приключений".

"Красная Королева с Бармаглотом научили ребят играть в крикет, с Алисой и Шляпником они готовили фруктовый чай, а Белая Королева и Чеширский кот пользовались большим успехом у любителей селфи всех возрастов", - рассказала Снежана Лоскутова ("Время приключений").

Поклонники хореографии отправились на танцплощадку, где под руководством Алены Зыковой (мастерская хореографии "Victory") разучивали кельтский танец и пробовали исполнить фламенко. Любители русской народной культуры встали в хоровод под напевы коллектива "Радавесъ" колледжа искусств Тюменского института культуры.

"Мы исполняем колядки, лирические и масленичные песни. Играем в поцелуйные игры, раньше на Руси ходили на вечерки и таким образом выбирали себе молодого человека. Люди охотно участвуют, им интересна русская культура", - рассказала участница коллектива "Радавесъ" Кристина Петрова.

Вереница желающих сделать карандашный портрет выстроилась к художникам. Гости вечера отправились на мастер-класс по изготовлению конфет, выводили узоры на занятии по тюменской домовой росписи, учились украшать сибирскую деревянную игрушку и создавать мультфильмы. Зрителей пригласили в театр теней, шахматную студию, на представление фокусника-иллюзиониста, поэтический нон-стоп, выставку, посвященную птицам, мастер - класс по переплету книг и огненное шоу. Любители настольных игр собрались на площадке игротеки.

"Впечатлил размах мероприятия, очень много интересного. Жаль, что времени не хватило, чтобы побывать на всех площадках", - отметила Наталья Гладких.

"Я посетил мастер-класс "Волшебная мозаика из хлама", сделал поделку из пуговиц, расписал деревянную игрушку. На "Библионочи" я впервые, мне понравилось", - добавил Артем Гладких.

Гости вечера получили доступ в спецхранилище редких изданий и услышали историю старейших книг классиков мировой литературы, а также узнали, как проходит "Библионочь" у крымских читателей: видеомост соединил тюменцев с коллективом и гостями библиотеки Черноморского района.

"Здесь интересная программа и отличная атмосфера. Библиотека предстала в новом свете", - считают Полина Метлева и Юлия Бегунова.

"Мы пришли всей семьей, давно хотели попасть сюда. Инноваций множество, удивительно, как изменились библиотеки со времен нашего студенчества. Думаем, через 10 лет их ждет еще большая трансформация. Возможно, библиотеки станут полностью роботизированы, большинство изданий будут на электронных носителях. Надеюсь, что книги станут выдавать на дом, это очень удобно", - отметили Эльмира, Дарья и Евгений Михайловы.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева