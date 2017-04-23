В Тюмени лучшим водителям автобусов будут вручать вымпелы

tyumen-city.ru

Лучшим водителям автобусов в Тюмени будут вручать символ (вымпел или диплом) общественного признания. Участники проекта "Я решаю!" поддержали инициативу Общественной палаты Тюмени.

Такое поощрение поможет улучшить качество обслуживания пассажиров и сформировать отряд лучших специалистов, работающих в сфере пассажирских перевозок.

74% участников опроса уверены, что лучших нужно выбирать на основании отзывов жителей. 26% считают, что работников для поощрения могут выдвигать автотранспортные предприятия.



Участникам проекта предлагалось ответить на вопрос, кто, по их мнению, может быть удостоен общественного признания. И вот какие критерии сформировали жители: на первом месте – "тот, кто соблюдает ПДД, аккуратно ведет автобус, уважает других участников движения". Многие писали, что лучший водитель тот, кто вежлив и обязательно дождется бегущего к его автобусу пассажира. Для многих важным фактором в определении лучшего служит факт, что водитель не курит и следит за опрятностью своего автобуса.

Выработали участники опроса и критерии для лучшего кондуктора. Во-первых, он должен быть вежливым, пребывать в хорошем настроении и улыбаться. Во-вторых, кондуктор должен помогать пассажиру с коляской или инвалиду, а также уметь сориентировать пассажира в городе. В-третьих, он должен быть одет в форму.

Общественная палата Тюмени проанализирует все мнения участников проекта и сформирует положение, критерии которого помогут выявлять каждый месяц лучших водителей и кондукторов, работающих на общественном транспорте.