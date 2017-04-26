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Гости тюменской библиотеки угадают профессии

08:03 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Тематические программы, встречи, беседы и уроки пройдут в Тюмени 26 апреля.

Дидактическая игра "Правда или ложь?" в библиотеке №7 (ул. Камчатская, 1а) начнется в 11 часов. Ее цель: проверить и закрепить знания математики и русского языка, соединить повторение изученного материала с воспитанием умения работы в команде, уважения к сопернику с развитием умения грамотно и логично излагать мысли.

В библиотеке №14 (ул. Геологоразведчиков, 38/4) в 11 часов начнется показ видеоматериала о весне 1986 года, когда на Чернобыльской атомной станции произошел взрыв. Состоится обзор книг о Чернобыле.

"Журавлик надежды" - так называется программа, посвященная Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Она начнется в 12 часов в лицее №81 (проезд Шаимский, 8а).

Конференция в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2) начнется в 12 часов. Она приурочена к проведению конкурса литературного творчества "Гришинские проталины" и посвящается памяти тюменского поэта А. А. Гришина.

В Центре культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 13 часов начнется программа "Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение".

Игра "Угадай профессию" начнется в 13 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3). Она поможет расширить представления о различных сферах труда, мире профессий.

Встреча с детским психологом детского областного наркологического диспансера начнется в 13 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15, к. 1).

На часе памяти в библиотеке №20 (ул. Пермякова, 6а/1) в 13 часов 30 минут начнется знакомство с книгой фронтовика Павла Кодочигова "Их помнят улицы Тюмени".

Участники библиотечного урока, который начнется в 13 часов 30 минут в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3), познакомятся с сайтом "Электронная библиотека тюменского писателя".

Ребята младшего школьного возраста в библиотеке №4 (ул. Ватутина, 14/1) в 13 часов 30 минут начнут знакомство со скрипкой, флейтой, гобоем и другими музыкальными инструментами. Библиотекарь расскажет о композиторе Сергее Прокофьеве и его симфонической сказке "Петя и волк", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: библиотеки , Чернобыль , профориентация , психология , Современник

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