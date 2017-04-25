Тюменке грозит пожизненный срок за распространение наркотиков

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Девушку, делавшую закладки с наркотиками, помогла задержать жительница Тобольска.

Как сообщает пресс-служба межмуниципального отдела МВД России "Тобольский", горожанка пояснила, что во дворе молодая женщина прячет под лавку неизвестный предмет и фотографирует его.

На место преступления выехал наряд патрульно-постовой службы. Свидетельница подробно описала внешность девушки. Стражи порядка на одной из улиц задержали 30-летнюю жительницу Тюмени, изъяли из ее карманов свертки, в которых находились пакеты с порошкообразным веществом. Она показала места, где делала закладки.

Результаты исследования показали, что вещество является синтетическим наркотиком, общий вес которого превышает 50 граммов. Вину подозреваемая признала.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит пожизненное лишение свободы.

Соб. инф.