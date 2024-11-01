В Голышмановском округе на 10 % проиндексируют зарплаты бюджетников в 2025 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10 % проиндексируют фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в Голышмановском округе с 1 января 2025 г. В последующие два года размер индексации составит 4 %, сообщает администрация муниципального образования.

Также при формировании расходов бюджета городского округа учли сохранение оплаты труда работников образования, культуры, социального обслуживания на уровне целевых показателей, которые установлены указами президента РФ. Заложено и повышение на 16 % уровня минимальной заработной платы с 1 января 2025 г. - до 22 тыс. 440 рублей.

В администрации Голышмановского городского округа отметили, что параметры трехлетнего бюджетного цикла сбалансированы. По доходам и расходам они составят 5,1 млрд рублей. Сохранена социальная направленность. Меры поддержки обеспечены в полном объеме.