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Шесть единиц техники отправили тюменские единороссы в помощь бойцам СВО

Общество, 17:00 28 ноября 2024

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Микроавтобус "Газель", УАЗ, два квадроцикла, мотоцикл и легковой автомобиль в ближайшее время пополнят автопарк тюменских бойцов в зоне специальной военной операции. Передача транспорта состоялась в Тюмени при участии первого заместителя председателя Тюменской областной думы, секретаря реготделения "Единой России" Андрея Артюхова, лидера партийной фракции в городской думе Дмитрия Осипова и руководителя исполкома общественной организации "Офицеры России" Александра Сукаченко.

"Два автомобиля переданы бойцам благодаря единороссам Омутинского района. На каждом наклеена надпись "Омутинский район: Победа будет за нами!". УАЗ приобретен неравнодушным жителем Богандинского, квадроциклы и мотоцикл стали вкладом команды Тюменского городского местного отделения "Единой России", - отметил Андрей Артюхов.

По словам Дмитрия Осипова, мототехника приобретена благодаря волонтерской работе и активной гражданской позиции тюменских партийцев. "Это вклад в большое общее дело, которым живет вся наша страна", - подчеркнул он.

Полноприводная "ГАЗель" и УАЗ отправятся в Курскую область: первая поступит в распоряжение подразделений БПЛА, второй поможет выполнять боевые задачи ВДВ-разведке. Легковой автомобиль будет работать в районе Херсона, мототехникой будут пользоваться танковые подразделения, бронегруппы и саперы на Авдеевском направлении, квадроциклы и мотоцикл пригодятся для подвоза продуктов питания и спасения раненых.

Автомобили загружены самым необходимым - это квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, радиоэлектроника, маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, средства личной гигиены. Доставят транспорт и гуманитарный груз в зону СВО "Офицеры России".

"Все автомобили перед отправкой на фронт проходят предварительный технический осмотр, и в случае выявления каких-то недостатков мы это исправляем, чтобы не создавать ребятам лишних проблем", - отметил Александр Сукаченко.

Трал с транспортом тронется в путь в ближайшие дни. Планируется, что уже на следующей неделе техника поступит в распоряжение воинских частей.

Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

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# Андрей Артюхов , гуманитарная помощь , Дмитрий Осипов , СВО , техника

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