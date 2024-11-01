В Викуловском районе задержали черного лесоруба на делянке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Черного лесоруба задержали с поличным в Викуловском районе. Обнаружил его сотрудник тюменского управления лесами, патрулируя территорию у с. Березино, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"На участке велась нелегальная заготовка березы и осины. По оценке эксперта, общий объем незаконно заготовленной древесины превысил 15 кубометров, а сумма нанесенного лесам ущерба составила более 280 тысяч рублей. По данному факту составлен акт о лесонарушении", – уточнили в отраслевом ведомстве. ​

Нарушителю грозит уголовная ответственность, штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы до пяти лет, лишение свободы до семи лет. Также он должен будет возместить государству причиненного ущерба.