Дорожные работы в Тюмени продолжаются

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Строительство и капитальный ремонт ул. Запольной от ул. Беломорской до ул. Степана Халтурина продолжится в Тюмени. Дорога на этом участке будет четырехполосной.

Об этом на встрече с представителями ветеранского движения города сообщил заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев. Он рассказал о дорожных работах, которые проведены в областной столице в 2016 году, и о планах на 2017 год.

В 2016 году, по его словам, обустроены подъездные пути к детскому саду на ул. Менделеева протяженностью 330 м.

"Здесь появились современные дороги и тротуары. Также закончена реконструкция улицы Запольной. Заключен контракт, определен добросовестный подрядчик – "Пышмаавтодор". Буквально на днях он выходит на продолжение строительства и капитального ремонта улицы Запольной от улицы Беломорской до улицы Степана Халтурина. То есть практически до бани на улицы Полевой в 2017 году мы планируем выполнить капитальный ремонт. Дорога на этом участке будет четырехполосной. После завершения работ по ней будет ездить и общественный транспорт", - пояснил Максим Афанасьев.

В 2016 году построен большой надземный пешеходный переход на ул. Мельникайте – ул. Валерии Гнаровской.

"Это единственный проект из тех, что в городе имеются, который был разработан без лифта. В 2017 году мы будем искать техническую возможность обустроить его лифтом. Я понимаю, что он там действительно нужен. Может, к весне 2018 года мы его сделаем. Все остальные проекты надземных переходов снабжены лифтами. Самые ближайшие по сроку сдачи: на пересечении улиц Республики – Мельникайте, 30 лет Победы – Мельникайте, Дружбы – Мельникайте, Республики – Старого Тобольского тракта, у школы №28 на улице Домостроителей. Они все спроектированы с лифтами", - рассказал Максим Афанасьев.

Также, по словам замглавы администрации Тюмени, в 2016 году продолжены работы по прокладке дорог в жилом районе Казарово. Там появилось 7 км дорог. Эти работы продолжатся в 2017 и 2018 годах. Также строились дороги в районе Березняковском – 1,6 км. Проводились работы по прокладке асфальтового покрытия на дорогах из грунта и щебня в индивидуальной жилой застройке: в ВАО – на Войновке, в КАО – на ул. Локомотивной, ул. Затюменской, 7-м Степном переулке, в ЛАО соединили ул. Чекистов с Восточным обходом Тюмени, благоустройство и подъездные пути к Медицинскому городу, который находится на 4 км Червишевского тракта (сделали подъезды ко всем учреждениям, освещение, тротуары, парковку, запустили дополнительные маршруты общественного транспорта).

"В общей сложности в 2016 году построено 5 километров дорог. Это неплохой показатель для нового строительства, будем и дальше его придерживаться", – сказал Максим Афанасьев.

В 2016 году капитальным способом отремонтировано 20 автомобильных дорог протяженностью 15 км. Среди них ул. Комсомольская (1,13 км), ул. Роз (0,29 км), ул. Широтная от дома №200 до ул. Станционной (0,81 км), ул. Локомотивная (1,28 км), ул. Затюменская (0,62 км) и др.

В рамках текущего ремонта (ремонт методом фрезерования, когда с дороги снимается старый слой покрытия и укладывается новый) в прошлом году отремонтировано 28 км дорог. В 2017 году планируется сделать 25 км.

"Мы стараемся на каждом пешеходном переходе понизить бордюры так, чтобы инвалиды, любой человек с коляской мог спокойно пройти (не больше 1,5 сантиметра от края бордюра до проезжей части)", – прокомментировал Максим Афанасьев.

Впервые за последние годы приступили к программе благоустройства тротуаров. Около 15 км тротуаров обустроено в 2016 году. В ЛАО сделано около 5 км, в ЦАО – 3 км, в КАО – чуть более 5 км, в ВАО – 1 км. Программа продолжится.

"В прошлом году мы вплотную работали над созданием велодорожек. Главный из тех, что мы сделали, считаем маршрут от набережной до Затюменского парка. Также от набережной до парка имени Ю. А. Гагарина работа пока не закончена. В 2017 году работы по устройству велодорожек отдельно проводиться не будут. Но там, где мы строим и ремонтируем дороги, сразу предусматриваем устройство и тротуаров, и велодорожек", - подчеркнул Максим Афанасьев.

В 2016 году примерно 2 км дорог оборудованы наружным освещением. Объекты отобраны по предписаниям ГИБДД, на них зафиксирован инструментально подтвержденный недостаточный уровень освещенности.

"Крупный инфраструктурный проект, который в 2017 году мы начинаем реализовывать с нуля, - это строительство дорог в районе улиц Губернской, Закалужской, Московского тракта – в Ямальском-2. Здесь есть дома, которые уже выстроены и заселены, строится школа, к которой необходимо построить подъездные пути. В этом районе очень важна работа по предупреждению подтопления территорий. Улица Губернская, которая раньше весной подтоплялась, будет обеспечена ливневой канализацией. Работа непростая, поэтому потерпите. Работа по строительству дорог продолжится", - заверил замглавы администрации Тюмени.

Еще один серьезный проект, по его словам, - строительство дорог в Восточном-2. В 2017 году приоритетом станет строительство ул. Энергостроителей. Эта улица практически всегда стоит в воде (дома выстроили высоко, вода уходит на дорогу).

"Я уверен, что мы с этой работой справимся, в Тюмени есть достойные подрядчики. Дорога от улицы Таллинской до улицы Боровской будет широкая, четырехполосная, с ливневой канализацией", - пояснил Максим Афанасьев.

Что касается остальных планов на 2017 год, то среди них строительство 14 км и капитальный ремонт 1,5 км дорог, ремонт 13 км грунтовых дорог, ремонт и строительство 13 км тротуаров, 6 км наружного освещения, а также капитальный ремонт моста на ул. Пермякова. Закрывать его для движения не будут, работы будут проводиться по полосе, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.