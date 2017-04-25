В муниципальных детсадах Тюмени изменится родительская плата

Фото ИА "Тюменская линия"

На 230 рублей увеличится родительская плата в муниципальных образовательных организациях Тюмени, работающих по программам дошкольного образования.

Повышение составит в среднем 10%, что соответствует росту цен на продукты питания.

Родительская плата с 1 мая 2017 года составит 2 тыс. 530 рублей в месяц за одного ребенка в группах полного дня при условии организации пятиразового питания и 1 тыс. 100 рублей за одного ребенка в группах кратковременного пребывания и двухразового питания.

При повышении родительской платы пропорционально возрастает и размер предоставляемой родителям компенсации родительской платы в зависимости от очередности рождаемости, который установлен в процентах 20%, 50% и 70% соответственно.

Преимущественно средства родительской платы направляются именно на приобретение для детей продуктов питания. Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Тюмени не увеличивался более двух лет. Последний раз повышение состоялось 1 февраля 2015 года в связи с переходом на пятиразовое питание, сообщает пресс-служба департамента образования администрации Тюмени.

Соб. инф.