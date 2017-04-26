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Игорь Холманских: престиж рабочих профессий растет

20:45 25 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Все больше молодых людей видят в рабочей или инженерной профессии достойный жизненный выбор. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ по Уральскому федеральному округу Игорь Холманских в видеообращении к участникам торжественной церемонии награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!", которая состоялась в Тюмени.

"Ваш успех не только в том, что вы выиграли номинации конкурса, продемонстрировали мастерство, знания и волю. Еще важнее другое - наш конкурс помогает восстановить престиж честного, добросовестного и профессионального труда. Отношение к труду в обществе, особенно среди молодежи, заметно меняется. Все больше молодых людей видят в рабочей или инженерной профессии достойный жизненный выбор. И это - наше главное достижение", - обратился к победителям и призерам полномочный представитель президента России.

По словам Игоря Холманских, очень важно продолжать и развивать проект "Славим человека труда!", сохранить его творческий дух и динамику.

"Количество номинаций и участников постоянно растет. Полностью оправдал себя конкурс по инженерным компетенциям. В 2016 и 2017 годах он прошел по шести специальностям. Впервые показали свои проекты инженеры-строители и инженеры-электроэнергетики. Наш конкурс вносит реальный вклад в подготовку кадров для российской экономики. Без этого не решить поставленную президентом задачу - к 2020 году создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Современные рабочие места требуют настоящих профессионалов. Именно такие люди участвуют и побеждают в нашем конкурсе", - отметил полпред главы государства.

Напомним, победителями и призерами конкурса "Славим человека труда!" в Уральском федеральном округе по 21 номинации стали 118 человек, 35 из них - представители Тюменской области. На втором месте по количеству победителей и призеров оказалась Челябинская область - 27 человек. Третье место занял Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - 17 человек.

Евгений Бабенко

Теги: подготовка кадров , Славим человека труда , Игорь Холманских

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