Прикуривший от Вечного огня юноша найден в Салехарде

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Личность осквернившего памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установили сыщики следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Проверяя опубликованные в средствах массовой информации факты осквернения Вечного огня в Салехарде, следователи установили, что вечером 23 апреля двое местных жителей, катаясь на автомобиле по городу, решили прогуляться возле памятника "Пантеон 65-летия Победы". Один из них, 19-летний юноша, не имея при себе зажигалки, прикурил сигарету от Вечного огня, а его приятель заснял это на мобильный телефон и выложил фото в социальной сети. Личности обоих идентифицированы, сообщает региональное управление СК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.