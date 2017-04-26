up

26.04.2017 среда

EUR 60.7932

USD 55.8453

В Тюмени 13..15 С 4 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Прикуривший от Вечного огня юноша найден в Салехарде

08:49 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
cdn-st1.rtr-vesti.ru

Личность осквернившего памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, установили сыщики следственного управления Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Проверяя опубликованные в средствах массовой информации факты осквернения Вечного огня в Салехарде, следователи установили, что вечером 23 апреля двое местных жителей, катаясь на автомобиле по городу, решили прогуляться возле памятника "Пантеон 65-летия Победы". Один из них, 19-летний юноша, не имея при себе зажигалки, прикурил сигарету от Вечного огня, а его приятель заснял это на мобильный телефон и выложил фото в социальной сети. Личности обоих идентифицированы, сообщает региональное управление СК РФ.

Устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершенного преступления. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Салехард , следователи , Великая Отечественная война , Вечный огонь , следственный комитет , Память Победы

Последние новости

09:43 Проверка СК: в Челябинске учитель избил второклассника
09:32 Тюменка побеждает в Перми
09:21 Следком расследует кровавую разборку в лесах Югры
09:10 Экс-сургутяне завоевали медали Высшей лиги
09:00 Владимир Якушев: задачу по подготовке кадров нужно решать, не снижая темпов
08:49 Прикуривший от Вечного огня юноша найден в Салехарде
08:27 Даниил Юффа еще может стать шахматным чемпионом
08:03 Гости тюменской библиотеки угадают профессии
20:45 Игорь Холманских: престиж рабочих профессий растет
20:21 Тюменцам возместят ущерб и выплатят компенсацию пострадавшим в результате прорыва теплосетей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: задачу по подготовке кадров нужно решать, не снижая темпов

Владимир Якушев: конкурс "Славим человека труда!" проходит в условиях серьезной конкуренции

Вокруг Боровского индустриального парка создадут зеленый пояс

Политика

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Тюменская областная дума соберется на очередное заседание

Экономика

На Тобольской промышленной площадке продолжается монтаж металлоконструкций

Сергей Корепанов на Совете законодателей РФ предложил поддержать местных товаропроизводителей

Цех продольной резки металла откроют на заводе "Тюменьремдормаш"

Общество

Гости тюменской библиотеки угадают профессии

Игорь Холманских: престиж рабочих профессий растет

Тюменцам возместят ущерб и выплатят компенсацию пострадавшим в результате прорыва теплосетей

Спорт

Тюменка побеждает в Перми

Экс-сургутяне завоевали медали Высшей лиги

Даниил Юффа еще может стать шахматным чемпионом

Происшествия

Проверка СК: в Челябинске учитель избил второклассника

Следком расследует кровавую разборку в лесах Югры

Прикуривший от Вечного огня юноша найден в Салехарде
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+