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Тюменки поборются за звание Miss Geometria

18:21 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото с сайта geometria.ru

85 тюменских девушек в возрасте от 21 до 35 лет приняли участие в открытом кастинге конкурса "Miss Geometria Тюмень 2017".

Чтобы пройти во второй этап отбора, конкурсанткам потребовалось заполнить анкету, проявить себя в фотозоне, где девушек снимал профессиональный фотограф Geometria.ru Александр Гревцов, а затем произвести впечатление на жюри. 

В состав жюри первого этапа отбора "Miss Geometria Тюмень 2017" вошли шеф-редактор портала Geometria.ru Кристина Бондарчук, соорганизатор проекта, директор агентства бизнес-событий "Ёж" Наталья Денисенко, директор Театра моды "Либерти" Оксана Гарифуллина, креативный директор модельного агентства "Либерти" Светлана Шиллер, фотограф портала Geometria.ru Александр Ган, директор LoftTMN Инга Столярова, ведущий Джейхун Мамедов и менеджер портала Geometria.ru Ирина Заровнятных.

42 претендентки на победу прошли кастинг. Эти девушки станут участницами интернет-голосования. Оно продлится до 4 мая.

21 девушка, набравшая наибольшее количество голосов, станет участницей второго этапа кастинга, который пройдет 6 мая в отеле Garden.

26 мая в отеле Garden состоится и финал конкурса "Miss Geometria Тюмень 2017", в котором окажутся десять финалисток, которые будут сражаться за титул и главный приз – путешествие.

Ирина Шемякина

Теги: конкурс красоты , кастинг , Geometria

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