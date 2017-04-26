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В тюменской колонии отработали технологию подавления бунта

16:53 26 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Один из осужденных, отбывающий наказание в исправительной колонии №2, не желая выполнять режимные требования, спровоцировал других к невыполнению законных требований администрации. Такова была легенда учений при массовых беспорядках в исправительных учреждениях, прошедших в Тюменской области.

Согласно сценарию, группа агрессивно настроенных осужденных забаррикадировалась в помещении одного из отрядов. Вооружившись палками и другими предметами нападения, бунтовщики оказывали сопротивление законным требованиям сотрудников администрации. 

Далее по плану учений во время предпринимаемых руководством попыток переговоров зачинщики выдвинули требования о предоставлении им средств сотовой связи, послабления режимных требований, прибытие представителей средств массовой информации и прокурора. От дальнейшего ведения переговоров отказались. По полученным оперативным данным существовала опасность присоединения к противоправным действиям осужденных других локальных участков. 

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Принимая во внимание категоричный отказ осужденных от прекращения противоправных действий, руководитель оперативного штаба - начальник регионального УФСИН Вадим Версткин принял решение о проведении специальной операции, в том числе с привлечением сил отдела специального назначения "Град".

В УФСИН России по Тюменской области объявлен сбор сводного отряда, приведение в готовность, сбор сил и средств определен в районе дислокации ИК-2. 

В результате слаженных действий сводного отряда и бойцов спецназа массовые беспорядки в исправительном учреждении пресечены. 

Цель тактико-специальных учений: отработка практических навыков личного состава управления и учреждений УИС округа в сложной обстановке, выработка алгоритма принятия управленческих решений, проверка реальности планирования и всестороннего обеспечения при проведении специальной операции по пресечению массовых беспорядков. 

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В завершении тактико-специальных учений на заседании оперативного штаба состоялось подведение итогов, на котором были подробно рассмотрены допущенные ошибки, а также дана оценка действиям руководителей служб и подразделений УФСИН России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Теги: УФСИН , учения , исправительная колония

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