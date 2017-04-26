Поставки материалов для "ЗапСибНефтехима" идут из тридцати пяти регионов России

фото Тобольской промплощадки

Российские компании изготовят и поставят на строительную площадку "ЗапСибНефтехима" не менее пяти комплексов металлоконструкций эстакад, этажерок технологических сооружений в третьем квартале 2017.

Об этом сообщает пресс-служба Тобольской строительной площадки СИБУРа. Поставляемые комплексы, отмечено в сообщении, необходимы для прокладки надземных инженерных сетей, систем и оборудования.

Камский завод металлоконструкций "ТЭМПО" (г. Набережные Челны) поставит не менее трёх комплексов металлоконструкций общей массой более 4,8 тыс. тонн, компания "Кузнецкие Металооконструкции" (г. Новокузнецк) – не менее 2 комплексов массой более чем 2,7 тыс. тонн. Поставляемая продукция производится из углеродистой низколегированной марганцовистой стали повышенной прочности марки и соответствует мировым стандартам конструкций подобного типа.

К апрелю 2017 года на строительной площадке "ЗапСибНефтехима" уже смонтировано 41,6 тыс. тонн металлоконструкций – это 29% от общего объема по проекту. Из них большая часть смонтирована на эстакадах технологических трубопроводов.

Поставки материалов для строительства идут на площадку "ЗапСибНефтехима" из 35 регионов России. Всего в строительстве комплекса используются около 1 тыс. единиц технологического оборудования отечественного производства, свыше 130 тыс. тонн металлоконструкций, около 20 тыс. тонн трубной продукции, свыше 200 км пластиковой трубы, свыше 3 тыс. км кабеля.

Общая сумма контрактов с российскими подрядчиками, поставщиками оборудования и материалов превышает 220 млрд рублей.