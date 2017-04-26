Благоустройство парков должно отвечать интересам всех тюменцев, считает Владимир Якушев

Фото пресс-службы администрации Тюмени

У каждого жителя Тюмени должна быть возможность организовать досуг по интересам в городских парках и скверах. На это направлена работа по благоустройству.

Об этом заявил глава региона Владимир Якушев в программе "Час с губернатором".

"Кто-то в парках катается на велосипеде, кто-то занимается бегом, скандинавской ходьбой, лыжами, гуляет с собаками, организует гонки на собачьих упряжках. Важно сделать так, чтобы они не пересекались, у каждого были свои специально отведенные места – велодорожки, площадки для выгула, место для лыжни. Так будет комфортно всем, и не будет угрозы, что кто-то получит травму, или его укусит собака", - пояснил губернатор.

Он добавил, что программа благоустройства парков и скверов продолжается и в других городах области. В Ялуторовске готовятся привести в порядок рощу Декабристов.

"Контракт уже разыгран. Я призываю присоединиться и жителей, выйти на субботник. Это прекрасный природный парк, о нем нужно заботиться", - подчеркнул Владимир Якушев.

Что касается благоустройства дворовых территорий, он заверил, что программа так же продолжится.

"В Тюмени она действует более десяти лет. Приятно видеть, что подход людей к этому меняется: если раньше большинство иждивенчески относились к отремонтированным дворам и площадкам, то теперь жители понимают, что нужно самим заботиться и отвечать за чистоту и порядок на территории. Это радует", - сказал Владимир Якушев.

Евгения Шевцова