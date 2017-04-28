Победители конкурса "Таланты Туры" получат награды и выступят на концерте

Фото Центра русской культуры

Cпектакль, гала-концерт, смотр творческих коллективов и встречи в библиотеках пройдут в Тюмени 28 апреля.

Как вести себя в общественном транспорте, в общении с друзьями, в гостях - об этом ребята узнают в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2), листая страницы книг серии "Уроки этикета в рассказах и картинках". Начало в 10 часов.

В 12 часов в библиотеке №2 (ул. Мира, 31/2) начнется чтение сказки "Сохраним наш город", затем гости отправятся на экскурсию по скверам и площадям, улицам, паркам города, в течение которой узнают, какие здесь растут деревья, травы, цветы.

Детский конкурс "Сокровища русской культуры", посвященный 135-летию со дня рождения писателя Корнея Чуковского и 25-летию основания "Общества русской культуры", начнется в 12 часов в лицее №81 (пр. Шаимский, 8а).

Творческий час в библиотеке №16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется в 15 часов. Его участники создадут открытки из различных предметов. Открытки получат в дар ветераны накануне Дня Победы.

В 18 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) начнется гала-концерт победителей конкурса "Таланты Туры".

Дом культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) в 18 часов 30 минут приглашает на смотр творческих коллективов в рамках публичных слушаний за 2016 год.

В 19 часов на сцене Молодежного театра "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) начнется авантюрная комедия "Шесть блюд из одной курицы", сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.