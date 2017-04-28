Мастер-класс первой медицинской помощи для тюменцев проведут бесплатно

Фото пресс-службы станции скорой помощи в Тюмени

Мастер-класс первой помощи "Я могу помочь!" состоится в Тюмени в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) 30 апреля, начало в 14 часов.

Как сообщает пресс-служба станции скорой медицинской помощи, на полуторачасовом занятии врач скорой медицинской помощи, заведующий учебным отделом станции скорой медицинской помощи Тюмени Олег Нестеров расскажет об юридических аспектах оказания первой помощи и о симптомах инфаркта, инсульта, обморока, эпилепсии, резкого снижения уровня сахара в крови, теплового удара. Какую помощь в этих ситуациях необходимо оказать, а чего делать ни в коем случае нельзя, как правильно извлечь пострадавшего из автомобиля при угрозе возгорания, как оказать первую помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути, как правильно вызывать скорую медицинскую помощь.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8922-070-38-08