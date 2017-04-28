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Тюменские школьники повезут в Сочи гексакоптер и теплоген

10:15 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото областного департамента образования и науки

Новые виды источников энергии, беспилотников, сельскохозяйственной техники и медицинского оборудования представили тюменские школьники на  региональном этапе Всероссийского конкурса проектных и исследовательских работ. Конкурс проходит совместно с Образовательным Фондом "Талант и успех".

Как сообщает областной департамент образования и науки, в 2017 году Тюменская область стала одним из 12 регионов, которые получили право проводить на своей территории очные  отборочные туры.

На школьном этапе проекты представили около 350 школьников 6-10 классов из 20 муниципалитетов Тюменской области.

Муниципальный этап состоялся в трех зонах: ишимской, тобольской и тюменской. На славу потрудились ученики Ишима, Ялуторовска, Тюмени, Абатского, Голышмановского, Нижнетавдинского, Сорокинского и Тюменского районов.

Ребята предложили как индивидуальные, так и коллективные  разработки по восьми направлениям. Наибольший интерес у них вызвали нейротехнологии, безопасность человека, беспилотные аппараты, современные технологии в сельском хозяйстве, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Оценивали исследования и изобретения будущих инженеров представители ведущих вузов и крупнейших предприятий региона: "НОВАТЭК", "Стеклотех", "Газпромгеологоразведка", "СибНАЦ", Федеральный центр нейрохирургии.

По итогам областного этапа определились 12 финалистов, они представят Тюменскую область на заключительном этапе конкурса в образовательном центре "Сириус" в июле.

Так, например, Семён Курочкин из Тюменского президентского кадетского училища повезет в Сочи принтер Брайля, Данил Чалилов из школы №70  - беспилотный гексакоптер "Джиггирнаут", ученики областной физико-математической школы Захар Кадолов и Семен Паненков - автономное устройство для ремонта небольших повреждений на дорожном покрытии. Ученица ишимской школы №8 Анастасия Менг покажет термохимический источник тепла "Теплоген", Савелий Кауртаев и Иван Овсянкин из ФМШ - устройство для аграриев, которое помогает смягчить удары клубней при загрузке в бункер.

Теги: конкурс , образование

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