В Ишиме у стадиона "Центральный" появится живая изгородь

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 150 деревьев высадят в Ишиме 28 апреля. Рябины, яблони, пирамидальные тополя и сирень украсят городской парк и улицу Карла Маркса. Живая изгородь появится на ул. Свердлова вдоль стадиона "Центральный". В массовой высадке деревьев примут участие представители власти, члены городского совета ветеранов, общественного совета. К участию в акции приглашают всех желающих.

Глава города Федор Шишкин поручил коммунальным службам Ишима подготовить инвентарь для лучшей приживаемости растений, обеспечить их полив и подкормку, в том числе и в летом.

Около 100 клумб будет разбито и 25 вазонов оформлено в рамках озеленения Ишима. В них высадят около 150 корней цветущих растений. Это бархатцы, виолы, сальвии, несколько разновидностей петунии.

Наиболее яркие и объемные цветочные композиции появятся на Привокзальной площади, возле администрации города, в горпарке, на пересечении улиц Магистральная и Казанская. Традиционную цветочную клумбу Ишим разобьют на пересечении улиц Сурикова и Ялуторовской, на площадях Коркина, Соборной, на ул. Гагарина, вдоль ул. Карла Маркса, Республики, Казанской и Ялуторовской.

Для сохранения эстетического облика территории заключен муниципальный контракт для уборки травы. По информации пресс-службы городской администрации, более 260 гектаров площадей предстоит обработать, в том числе неоднократно весной и летом.

Соб. инф.