up

27.04.2017 четверг

EUR 61.5052

USD 56.3131

В Тюмени 6..8 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Ишиме у стадиона "Центральный" появится живая изгородь

17:00 27 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 150 деревьев высадят в Ишиме 28 апреля. Рябины, яблони, пирамидальные тополя и сирень украсят городской парк и улицу Карла Маркса. Живая изгородь появится на ул. Свердлова вдоль стадиона "Центральный". В массовой высадке деревьев примут участие представители власти, члены городского совета ветеранов, общественного совета. К участию в акции приглашают всех желающих.

Глава города Федор Шишкин поручил коммунальным службам Ишима подготовить инвентарь для лучшей приживаемости растений, обеспечить их полив и подкормку, в том числе и в летом.

Около 100 клумб будет разбито и 25 вазонов оформлено в рамках озеленения Ишима. В них высадят около 150 корней цветущих растений. Это бархатцы, виолы, сальвии, несколько разновидностей петунии.

Наиболее яркие и объемные цветочные композиции появятся на Привокзальной площади, возле администрации города, в горпарке, на пересечении улиц Магистральная и Казанская. Традиционную цветочную клумбу Ишим разобьют на пересечении улиц Сурикова и Ялуторовской, на площадях Коркина, Соборной, на ул. Гагарина, вдоль ул. Карла Маркса, Республики, Казанской и Ялуторовской.

Для сохранения эстетического облика территории заключен муниципальный контракт для уборки травы. По информации пресс-службы городской администрации, более 260 гектаров площадей предстоит обработать, в том числе неоднократно весной и летом.

Соб. инф.

Теги: Ишим , акция , Год экологии

Последние новости

18:38 Названо мобильное приложение, которое экономит до одного часа в день
18:05 В Тюменской области начинают патрулировать леса
17:54 28 апреля - события дня
17:43 Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО
17:32 Вступают в силу поправки в законе об ОСАГО: чего стоит ожидать автовладельцам
17:21 Ишимцы наведут порядок в Березовой роще и у своих домов
17:10 Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга
17:00 В Ишиме у стадиона "Центральный" появится живая изгородь
16:49 В регионе активизировались клещи
16:38 Жителей Тюменской области просят беречь лес от огня Фото
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

Владимир Якушев: заботиться о ветеранах нужно не только накануне Дня Победы

Владимир Якушев: законодательные органы власти играют большую роль в развитии государства

Политика

Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Экономика

Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

Бизнес Тюмени фильтрует SMS

Общество

Названо мобильное приложение, которое экономит до одного часа в день

В Тюменской области начинают патрулировать леса

28 апреля - события дня

Спорт

Елена Вяльбе наградила Федерацию лыжных гонок Югры

Пловчиха из Нефтеюганска завоевала золото "Веселого дельфина"

Тюменский шахматист сыграл вничью с лидером первенства страны

Происшествия

Жителя Ямала будут судить за показ порнофильма детям

В Сургуте полицейского обвиняют в жестоком избиение задержанного

Подозреваемого в изнасиловании задержали в Тюмени
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+