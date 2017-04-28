Знамя "Бессмертного полка" развернут в космосе

Фото ИА "Тюменская линия"

Российские и американские космонавты могут присоединиться к проекту "Бессмертный полк" в 2017 году.

Об этом сообщил инициатор акции, ветеран МВД Геннадий Иванов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы обращались с инициативой в приемную президента, и нас обещали поддержать. Идея в том, чтобы во время шествия "Бессмертного полка" по России космонавты развернули на орбите флаг акции и сфотографировались на его фоне с портретами космонавтов и астронавтов, которые участвовали в войне: Георгия Берегового, Павла Беляева, Константина Феоктистова, а также американских астронавтов", - отметил Геннадий Иванов.

Напомним, 9 мая 2016 года в колоннах "Бессмертный полк" и "Тюмень тыловая" прошли более 45 тыс. тюменцев. В 2017 году их ожидается еще больше. Геннадий Иванов призывает акцию расширить и дополнить портреты с обратной стороны наградными листами и рассказом о судьбе участника войны.

Одним из удачных примеров популяризации движения "Бессмертный полк" он назвал выпуск тетрадей с фотографиями шествия, как это сделали в Голышманово в 2016 году. По мнению Геннадия Иванова, это ненавязчивый призыв школьников поддерживать и беречь традицию "Бессмертного полка".

Евгения Шевцова