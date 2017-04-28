up

28.04.2017 пятница

EUR 62.1664

USD 56.9707

В Тюмени 14..16 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Знамя "Бессмертного полка" развернут в космосе

15:54 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Российские и американские космонавты могут присоединиться к проекту "Бессмертный полк" в 2017 году.

Об этом сообщил инициатор акции, ветеран МВД Геннадий Иванов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Мы обращались с инициативой в приемную президента, и нас обещали поддержать. Идея в том, чтобы во время шествия "Бессмертного полка" по России космонавты развернули на орбите флаг акции и сфотографировались на его фоне с портретами космонавтов и астронавтов, которые участвовали в войне: Георгия Берегового, Павла Беляева, Константина Феоктистова, а также американских астронавтов", - отметил Геннадий Иванов.

Напомним, 9 мая 2016 года в колоннах "Бессмертный полк" и "Тюмень тыловая" прошли более 45 тыс. тюменцев. В 2017 году их ожидается еще больше. Геннадий Иванов призывает акцию расширить и дополнить портреты с обратной стороны наградными листами и рассказом о судьбе участника войны.

Одним из удачных примеров популяризации движения "Бессмертный полк" он назвал выпуск тетрадей с фотографиями шествия, как это сделали в Голышманово в 2016 году. По мнению Геннадия Иванова, это ненавязчивый призыв школьников поддерживать и беречь традицию "Бессмертного полка".

Евгения Шевцова

Теги: Бессмертный полк , Геннадий Иванов

Последние новости

16:45 Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад
16:41 Первый тизер "Тобола" выйдет в мае Фото
16:34 Выходные не порадуют тюменцев теплом
16:28 Студенты расскажут о тюменских героях войны Фото
16:23 Выставка картин и военных раритетов откроется в ТюмГУ
16:12 Геннадий Иванов призывает не украшать автомобили провоцирующими наклейками
16:01 Тюменские школьники ставят уникальные спектакли на тему экологии Фото
15:54 Знамя "Бессмертного полка" развернут в космосе
15:43 В пожароопасный сезон Тюменская область готова к мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств
15:32 Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником

Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим

Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

Политика

Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Экономика

Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

Бизнес Тюмени фильтрует SMS

Общество

Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад

Первый тизер "Тобола" выйдет в мае

Выходные не порадуют тюменцев теплом

Спорт

Моржи устроят заплыв в День Победы

Шахматистка из Салехарда уступила одну партию

Тюменские волейболисты посвятили турнир Дню Победы

Происшествия

Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии

Халатность тюменского полицейского привела к крупному ущербу

Тоболяку, натравившему собаку на полицейского, грозит до десяти лет заключения
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+