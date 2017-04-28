Геннадий Иванов призывает не украшать автомобили провоцирующими наклейками

Фото ИА "Тюменская линия"

Отказаться от провоцирующих наклеек "На Берлин!" в пользу портретов фронтовиков и тружеников тыла предлагает инициатор акции "Бессмертный полк", ветеран МВД Геннадий Иванов.

"Я считаю, что такие наклейки призывают к агрессии, к ним нужно относиться осторожно. В Германии давно осознали, к чему привел фашизм, поэтому такие надписи неуместны. Еще любят писать "Можем повторить". Что повторить? Победа не бывает без войны, а война - без жертв. Нужно с уважением относиться к своей истории", - отметила он на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

Надписи на автомобилях "Спасибо деду за Победу" Геннадий Иванов также предлагает дополнить: какому именно деду.

"Пусть обращение будет адресным. Всегда лучше, когда мы говорим не абстрактно, а о конкретном человеке, который внес вклад в Победу", - подчеркнул он.

Журналистам, фотографам, операторам, сотрудникам полиции, которые работают во время шествия "Бессмертного полка", он предложил заменить штендер с портретом на бейдж или значок на груди. По мнению Геннадия Иванова, это позволит не оставить без внимания ни одного участника войны и трудового фронта.

Евгения Шевцова