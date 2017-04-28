up

28.04.2017 пятница

EUR 62.1664

USD 56.9707

В Тюмени 14..16 С 5 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

День Победы в Ялуторовске: программа мероприятий

14:38 28 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
museum.dmouik.edumsko.ru
Продолжение: Геннадий Иванов призывает не украшать автомобили провоцирующими наклейками

Празднование Дня Победы в Ялуторовске продлится несколько дней:

- 4 мая в 13 часов начнется митинг у памятника воинам-лесозаводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Трудовой Славы); в 13 часов 30 минут начнется концерт "Победная весна" (центр национальных культур и ремесел, ул. Свободы, 195);

- с 4 по 9 мая горожан и гостей Ялуторовска приглашают на автобусную экскурсию "Ялуторовск военной поры"; выставку "Ради жизни веков грядущих" (краеведческий музей); квест "Тропа Победы" (краеведческий музей), справки по телефону: (34535) 2-01-94;

- 5 мая в 10 часов начнется митинг у памятника "Стела воинам, ушедшим с завода сухого молока на фронт и погибшим в годы Великой Отечественной войны" (рядом с жилым домом на ул. Сирина, 5); в 18 часов начнется концерт "От всей нашей детской души!" с участием хора "Концертино" и вокального ансамбля "Веснушки" (детская школа искусств, ул. Ленина, 44);

- 9 мая с 8 часов 30 минут до 9 часов 30 минут пройдет легкоатлетическая эстафета (ул. Ленина); в 10 часов начнется торжественный митинг (площадь Победы, ул. Ленина); в 10 часов 30 минут начнется шествие, посвященное Дню Победы (площадь Победы – ул. Ленина – ул. Красноармейская – мемориально-духовный комплекс); в 11 часов 30 минут начнется народное гуляние "Победная весна" (Городской сад); в 13 часов – премьера военного детектива "Три дня до весны" (КДЦ "Юбилейный", ул. Ленина, 49); с 15 до 17 часов пройдет литературная акция "Стихи Великой Победы" (Городской сад); с 17 часов до 18 часов пройдет танцевальная программа "Майский вальс" с участием духового оркестра (Городской сад); в 18 часов откроется площадка "На солнечной поляночке" (площадь Победы); в 20 часов начнется вечерняя праздничная программа (Городской сад); в 22 часа начнется праздничный салют (Городской сад), сообщает администрация Ялуторовска.

Соб. инф.

Теги: танцы , Ялуторовск , концерты , салют , музеи , День Победы
Ранее в сюжете
26.04.2017, 11:00 Тюменцев приглашают на благотворительную акцию «Дети мира детям войны»
25.04.2017, 17:02 Тюменских мастеров рукопашного боя вновь ждет «Призыв»
24.04.2017, 08:27 Волонтеры раздадут георгиевские ленточки в Тюмени
21.04.2017, 11:43 Тюменцы создадут собственный фильм ко Дню Победы
21.04.2017, 09:54 Пешеходные экскурсии и "Победный рейс" на двухэтажном автобусе в Тюмени
20.04.2017, 18:05 Более семисот мероприятий ко Дню Победы пройдут в Тюменской области
19.04.2017, 18:05 Открывается почтовая станция #СпасибоВетеранам

Последние новости

16:45 Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад
16:41 Первый тизер "Тобола" выйдет в мае Фото
16:34 Выходные не порадуют тюменцев теплом
16:28 Студенты расскажут о тюменских героях войны Фото
16:23 Выставка картин и военных раритетов откроется в ТюмГУ
16:12 Геннадий Иванов призывает не украшать автомобили провоцирующими наклейками
16:01 Тюменские школьники ставят уникальные спектакли на тему экологии Фото
15:54 Знамя "Бессмертного полка" развернут в космосе
15:43 В пожароопасный сезон Тюменская область готова к мобилизации и оперативному взаимодействию всех служб и ведомств
15:32 Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов противопожарной службы с праздником

Губернатор: концепция развития музейного комплекса в Ишиме - проект с большим будущим

Владимир Якушев: аэропорт Рощино активно расширяет маршрутную сеть

Политика

Ольга Швецова: в Тюменской области создан фундамент для сотрудничества с СО НКО

Возможности межмуниципального сотрудничества обсудили в Тюмени

Депутатов гордумы не устроил отчет о расходовании средств на нужды особых людей

Экономика

Выпускники школ Югры выбирают вузы Санкт-Петербурга

Хозяйства Голышмановского района приступили к весенним полевым работам

Бизнес Тюмени фильтрует SMS

Общество

Клещи в тюменских лесах в этом году менее активны, чем год назад

Первый тизер "Тобола" выйдет в мае

Выходные не порадуют тюменцев теплом

Спорт

Моржи устроят заплыв в День Победы

Шахматистка из Салехарда уступила одну партию

Тюменские волейболисты посвятили турнир Дню Победы

Происшествия

Транспортная компания выплатит компенсацию тюменской школьнице, пострадавшей в аварии

Халатность тюменского полицейского привела к крупному ущербу

Тоболяку, натравившему собаку на полицейского, грозит до десяти лет заключения
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+