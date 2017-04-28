День Победы в Ялуторовске: программа мероприятий

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Празднование Дня Победы в Ялуторовске продлится несколько дней:

- 4 мая в 13 часов начнется митинг у памятника воинам-лесозаводчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (площадь Трудовой Славы); в 13 часов 30 минут начнется концерт "Победная весна" (центр национальных культур и ремесел, ул. Свободы, 195);

- с 4 по 9 мая горожан и гостей Ялуторовска приглашают на автобусную экскурсию "Ялуторовск военной поры"; выставку "Ради жизни веков грядущих" (краеведческий музей); квест "Тропа Победы" (краеведческий музей), справки по телефону: (34535) 2-01-94;

- 5 мая в 10 часов начнется митинг у памятника "Стела воинам, ушедшим с завода сухого молока на фронт и погибшим в годы Великой Отечественной войны" (рядом с жилым домом на ул. Сирина, 5); в 18 часов начнется концерт "От всей нашей детской души!" с участием хора "Концертино" и вокального ансамбля "Веснушки" (детская школа искусств, ул. Ленина, 44);

- 9 мая с 8 часов 30 минут до 9 часов 30 минут пройдет легкоатлетическая эстафета (ул. Ленина); в 10 часов начнется торжественный митинг (площадь Победы, ул. Ленина); в 10 часов 30 минут начнется шествие, посвященное Дню Победы (площадь Победы – ул. Ленина – ул. Красноармейская – мемориально-духовный комплекс); в 11 часов 30 минут начнется народное гуляние "Победная весна" (Городской сад); в 13 часов – премьера военного детектива "Три дня до весны" (КДЦ "Юбилейный", ул. Ленина, 49); с 15 до 17 часов пройдет литературная акция "Стихи Великой Победы" (Городской сад); с 17 часов до 18 часов пройдет танцевальная программа "Майский вальс" с участием духового оркестра (Городской сад); в 18 часов откроется площадка "На солнечной поляночке" (площадь Победы); в 20 часов начнется вечерняя праздничная программа (Городской сад); в 22 часа начнется праздничный салют (Городской сад), сообщает администрация Ялуторовска.

Соб. инф.