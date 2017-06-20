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Тюменские леса охраняют спецпатрули

12:05 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати

180 различных нарушений лесного законодательства выявили инспекторы с начала пожароопасного сезона в Тюменской области. 

Общая сумма штрафов составила 438 тыс. рублей. Таков результат более, чем одной тысячи выездов лесных инспекторов. Всего они прошли за это время порядка 125 тыс. км. 

Несмотря на действие особого противопожарного режима и запрет на посещение лесов в зеленых массивах также встречались нарушители – 90 человек с начала пожароопасного сезона было выдворено из лесов, досмотрено 37 транспортных средств.  

Во время патрулирования инспекторы также проводят беседы с населением. В 2017 году они пообщались с жителями более 1 тыс. 200 раз и распространили свыше 3 тыс. листовок и буклетов на тему правил пожарной безопасности. 

Департамент лесного комплекса региона напоминает, что на период действия особого режима жителям области запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву, мусор, стерню, порубочные и пожнивные остатки. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - до 40 тыс. рублей; на юридических лиц - до 500 тыс. рублей. 

Меры предосторожности приняты в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Теги: лесной комплекс , охрана лесов , лесные пожары , патрулирование , берегите лес

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