На Урале продолжаются поиски мальчика, пропавшего по пути из библиотеки

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До 50 кв. км расширена площадь поисков Ивана Котова 22.06.2006 года рождения, пропавшего 14 июня.

До сих пор известно только то, что около 11 часов он уехал из дома на велосипеде в библиотеку и до настоящего времени его место нахождения не установлено.

В поисковых мероприятиях задействованы почти 200 сотрудников полиции, в том числе из Главного управления МВД России по Челябинской области и Зонального кинологического центра, а также авиационного отряда Росгвардии, летательных беспилотных аппаратов МЧС, водолазов и свыше 500 волонтеров из Челябинской и Свердловской областей.

Ориентировки о розыске размещены в местах с массовым пребыванием граждан.

Приметы несовершеннолетнего: рост 110-115 см., плотного телосложения, глаза карие, волосы темно-русые короткие, сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Был одет в оранжевую футболку с коротким рукавом, спортивные брюки синего цвета с белым лампасом по бокам, темные кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении ребенка, либо располагает информацией о предположительном месте его пребывания, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции, а также по телефонам: 8(35149)2-21-44, 8(351)268-80-14 или 02.