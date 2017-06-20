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Ученики школ Тюмени поедут в Город муз

13:32 20 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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15 тюменских школьников отправятся в экскурсионно-образовательную поездку в Санкт-Петербург 23 июня.

Это ученики, показавшие высокие результаты в олимпиадах, а также победители городского конкурса "Стратегия моей жизни" и активисты Российского движения школьников.

Ребята побывают в Петергофе, посетят Большой дворец и узнают, как защищали Северную столицу от наводнений и врагов.

"В четвертый день поездки дети отправятся в Кронштадт, где особое внимание будет уделено вопросам инженерно-технического направления. Одним из особых маршрутов программы является посещение Морского собора", – рассказала директор городского информационно-методического центра Наталья Старых.

Предстоит юным гуманитариям познакомиться и с "Литературным Петербургом". Школьники посетят музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, побывают в музее-квартире Федора Достоевского. Кульминацией программы станет "Город муз" в Царском Селе, где учился Александр Пушкин.

Для школьников также организуют образовательные поездки в Новосибирск. Реализация данной программы с каждым годом будет выявлять и поддерживать новых гениев науки, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: лучшие школьники , Санкт-Петербург , образование

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